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Заряд позитиву на весь день: показали найсмішніші фото дикої природи за 2023 рік

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали найсмішніші фото-фіналісти Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Новина оновлена 06 жовтня 2023, 01:00
Зібрали найсмішніші фото-фіналісти Comedy Wildlife Photography Awards 2023. Фото telegraf.com.ua

Знімки з усього світу, як тварини бавляться, танцюють, розважаються і полюють, — це варто побачити

Гарний настрій буває просто змиває потоком поганих новин про втрати та трагедії, — така вже реальність сьогоднішніх днів в Україні. І тому, як ніколи важливо намагатися зберігати позитив і радість.

І в цьому можуть допомогти веселі фото дикої природи та тварин, наприклад, фото-фіналісти престижної премії Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Багато фотографів змагаються за право отримати 500 фунтів стерлінгів (понад 22 тисячі гривень) за найсмішніше фото дикої природи року. Журі премії вже обрало понад 40 знімків-фіналістів конкурсу.

"Телеграф" вибрав із них найсмішніші, на думку редакції, — на них тварини та риби розважаються, танцюють, грають на уявній гітарі, смішно потягуються, потрапляють у курйозні ситуації і просто так самі по собі смішно виглядають.

Що це? Це птах? Це літак?
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішна мавпа нюхає хвіст
Ммм, а пахне як
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішний ведмідь махає лапою
Мене сфотографуйте, мене сфотографуйте!
Це звірятко явно хотіло стати балериною
Смішні фото дикої природи та тварин
Мама-мавпа ніби збирає малюка-мавпу до школи
Смішні фото дикої природи та тварин
Малюку забули сказати, що куріння шкідливе для здоров’я
Смішні фото дикої природи та кішок
Зрештою, дикі кішки в душі теж просто кішки
Смішні фото риб
Риб’ячі розбірки
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішні птахи
Це виглядає боляче
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішні птахи
Зате білий та пухнастий
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішні птахи
Хоба!
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішна мавпа
Місце для поцілунків
Смішні фото дикої природи та тварин — Коні танцюють
Коні танцюють
Смішні фото дикої природи та тварин — Кенгуру б’ються та танцюють
Бої кенгуру
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішний бобер
К*рва бобер!
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішний лемур
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішні ведмеді
Смішні фото дикої природи та тварин — Смішна сова
Здається, що ця сова знає, що таке понеділки
Гарно жити не заборониш
Смішне фото кенгуру грає на уявній гітарі
Цьому кенгуру не вистачає гітари

Нагадаємо, раніше ми показували, які фото були визнані найсмішнішими знімками дикої природи в минулому, — тоді перемогла мавпочка на канаті та голуб із листочком на дзьобі.

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Теги:
#Тварини #Гумор