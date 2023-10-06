Заряд позитиву на весь день: показали найсмішніші фото дикої природи за 2023 рік
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Знімки з усього світу, як тварини бавляться, танцюють, розважаються і полюють, — це варто побачити
Гарний настрій буває просто змиває потоком поганих новин про втрати та трагедії, — така вже реальність сьогоднішніх днів в Україні. І тому, як ніколи важливо намагатися зберігати позитив і радість.
І в цьому можуть допомогти веселі фото дикої природи та тварин, наприклад, фото-фіналісти престижної премії Comedy Wildlife Photography Awards 2023.
Багато фотографів змагаються за право отримати 500 фунтів стерлінгів (понад 22 тисячі гривень) за найсмішніше фото дикої природи року. Журі премії вже обрало понад 40 знімків-фіналістів конкурсу.
"Телеграф" вибрав із них найсмішніші, на думку редакції, — на них тварини та риби розважаються, танцюють, грають на уявній гітарі, смішно потягуються, потрапляють у курйозні ситуації і просто так самі по собі смішно виглядають.
Нагадаємо, раніше ми показували, які фото були визнані найсмішнішими знімками дикої природи в минулому, — тоді перемогла мавпочка на канаті та голуб із листочком на дзьобі.
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