Больше некуда деть половину триллиарда: в россии замахнулись на спутники Юпитера

Даже российские же ученые смеются над этой идеей

Россияне уже бессчетное количество раз отличались феерическими фантазиями о покорении космоса, однако в этот раз они превзошли сами себя, — в российском Татарстане представили космическую программу, в рамках которой планируется в не столь отдаленном будущем колонизировать спутники Юпитера.

Хотя эта затея весьма маловероятна, в рамках программы планируется выделить на покорение космоса 491 триллион рублей (почти половина триллиарда). В гривнах это приблизительно 182 триллиона.

С амбициозной программой выступил гендиректор татарстанской особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев, — он предложил план по включению в свою "особую экономическую зону" спутников Юпитера.

Согласно плану, предлагается такая колонизация спутников:

на Европе, — создание аглокластера сельхозпродукции для обеспечения соседних кластеров (114 трлн руб); на Ио, — создание кластера по развитию тяжелой промышленности (121 трлн руб); на Калисто, — развитие биотехнологий по клонированию человека и продлении жизни до 700 лет (176 трлн руб); на Ганимеде, — размещение хостелов и инфраструктуры (80 трлн руб).

Авторы этой идеи считают, что при вложении 491 трлн руб удастся создать 40 млн новых рабочих мест и получить 625 трлн руб налоговых поступлений. При этом экспедиция уже якобы может состояться уже через 25 лет.

Интересно, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал этот план.

При этом даже сами россияне восприняли этот план со скептицизмом. К примеру, российский астроном, старший научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин заявил: "Этот проект чистой воды фэнтези, грубо говоря, фейк. Они даже не представляют, что там у них, что они хотят представлять и зачем им это надо".

Другие специалисты и ученые утверждают, что россии нужно сначала добраться до Луны и Марса, а потом уже замахиваться на спутники Юпитера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях у россии на Орбите протек модуль "Наука".