Побоявся мобілізації: український спортсмен втік із збірної під час турніру в Італії (фото)
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Спортсмен пояснив свій вчинок
Професійний рибалка Артур Білан втік із розташування збірної України під час виступу на турнірі в Італії. Там проходили змагання з вуличної риболовлі, і наша команда фінішувала на п’ятому місці.
Про втечу спортсмена повідомив його партнер зі збірної України Данило Лясов на своїй сторінці у Facebook. У листуванні з ним Білан описав причини, через які не хоче повертатися додому.
За словами спортсмена, що втік, він вирішив залишитися в Європі, оскільки хоче побачитися з братом, якого давно не бачив. Крім того, він написав, що його дружина з маленькою дитиною не повинні жити "в постійному стресі" під обстрілами в Україні.
Крім того, Білан переживав, що його можуть відправити на війну, тому що він отримав уже дві повістки і "не може вирішити питання з ними".
"А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко! Тож я, звичайно, розумію, що моя кар’єра в Україні закінчена. Але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя!" — написав він.
До речі, на ранок сторінку Данила Лясова було закрито, її можуть переглядати лише друзі спортсмена.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно схожа історія сталася з футболістом "Шахтаря". Він втік після матчу Ліги чемпіонів.