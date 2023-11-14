Побоявся мобілізації: український спортсмен втік із збірної під час турніру в Італії (фото)

Спортсмен пояснив свій вчинок

Професійний рибалка Артур Білан втік із розташування збірної України під час виступу на турнірі в Італії. Там проходили змагання з вуличної риболовлі, і наша команда фінішувала на п’ятому місці.

Про втечу спортсмена повідомив його партнер зі збірної України Данило Лясов на своїй сторінці у Facebook. У листуванні з ним Білан описав причини, через які не хоче повертатися додому.

За словами спортсмена, що втік, він вирішив залишитися в Європі, оскільки хоче побачитися з братом, якого давно не бачив. Крім того, він написав, що його дружина з маленькою дитиною не повинні жити "в постійному стресі" під обстрілами в Україні.

Артур Білан

Крім того, Білан переживав, що його можуть відправити на війну, тому що він отримав уже дві повістки і "не може вирішити питання з ними".

"А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко! Тож я, звичайно, розумію, що моя кар’єра в Україні закінчена. Але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя!" — написав він.

Повний текст листування

Повний текст листування

До речі, на ранок сторінку Данила Лясова було закрито, її можуть переглядати лише друзі спортсмена.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно схожа історія сталася з футболістом "Шахтаря". Він втік після матчу Ліги чемпіонів.