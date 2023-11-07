"Ви ганьбите спортсменів" та "я не дівчина, щоб усім подобатися": якими скандалами відзначився Гутцайт на посаді міністра

Вадим Гутцайт обіймає посаду міністра молоді та спорту з листопада 2022 року

В Україні анонсували кадрові перестановки в Кабміні, а саме звільнення голови Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта. Телеграф пропонує згадати, чим запам’ятався міністр, перебуваючи на своїй посаді.

До того як Гутцайт пов’язав своє життя з політикою, він був відомий у нашій країні як фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. Його призначили головою Міністерства у березні 2020 року. З листопада 2022 року Гутцайт є президентом Національного олімпійського комітету України. Однак, крім досягнень у спорті, є і темна сторона міністра — скандали, в яких фігурувало його ім’я.

"Я не дівчина, щоб мене кохати"

У листопаді 2022 року Вадим Гутцайт потрапив у скандал через свої неоднозначні висловлювання. В інтерв’ю спортивному виданню він сказав, що деякі президенти олімпійських федерацій незадоволені його роботою. У відповідь на це він заявив, що він не дівчина, щоб його любити. Про це пише "Трибуна".

"Я не дівчина, щоб мене любити. І те, що деякі президенти федерацій мною незадоволені, це нормально. Але більшість мене підтримують і бачать, що міністр робить на своєму місці. І до війни — під час ковіда скільки було зроблено. Такого не було зроблено за останні 30 років, скільки зробив Гутцайт на посаді міністра за останні два роки", — сказав про себе Гутцайт.

Однак такі слова викликали негативну реакцію у мережі. Так, наприклад, в ГО "Жіноча Ліга" зазначили, що Гутцайт вдався до сексистського порівняння. Проте сам міністр ніяк не відреагував на невдоволення.

Бойкот – це ганьба?

У квітні 2023 року український уряд прийняв ухвалу про позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі її атлетів у турнірах, де змагаються спортсмени з росії та Білорусі. У відповідь на це перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України фігуристка Оксана Баюл висловила своє невдоволення. Вона вважає, що якщо дотримуватись політики бойкотів, яку запровадив Вадим Гутцайт, то українські спортсмени сидітимуть удома перед телевізором та спостерігатимуть за Олімпійськими іграми за участю росіян.

"Тепер Федерації винні. А що щодо втрати статусу національна? Вадиме, ви просто ганьбите всіх українських спортсменів у всьому світі. Повірте мені, що всім нас**ти на ваш бойкот. А ось українські спортсмени сидітимуть удома і дивитимуться, як відбувається Олімпіада-2024", — сказала вона.

У липні Гутцайт сказав, що спортсменам з України можуть дозволити брати участь у міжнародних змаганнях, у яких також беруть участь білоруси та росіяни. Переговори із федераціями з цього приводу вже почалися.

"Хочу піти з посади"

Влітку 2023 року Вадим Гутцайт заявив, що хоче зосередитися лише на одній посаді. Тому він казав, що планує залишити посаду голови Міністерства. Про це повідомляє Sport.Ua.

"Так, я хочу зосередитися на роботі в НОК. Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України. Коли це станеться? Давайте трохи зачекаємо. Я справді цього дуже хочу", — сказав Гутцайт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Службі безпеки України.