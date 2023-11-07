"Інтриги вам на ніч": Арахамія анонсував відставку одного з міністрів

Нардеп Железняк розвіяв інтригу Арахамії

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував скорі кадрові перестановки у Кабміні. За його словами, очікується відставка одного із міністрів.

У своєму посту Арахамія не розкривав жодних деталей, залишивши особу цього міністра загадкою. А також "слуга" підколов відомого інсайдера із Ради депутата Железняка, написавши, що він встиг розповісти це раніше.

Втім, сам Желєзняк у відповідь на пост Арахамії розвіяв всю інтригу. За його словами, міністр, якого збираються відправити у відставку — голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Хто стане його наступником – не уточнюється.

Гутцайт Вадим Маркович

у 1986-1988 роках працював інструктором зі спорту, інструктором з фізичної культури та спорту (фехтування) Київської міської ради "Динамо";

з 2002 року до 2010 року був головним тренером збірної команди України з фехтування Держкомспорту України. 2010 року працював генеральним директором Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр";

у 2010-2017 роках працював виконавчим директором Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр" Державного підприємства "Об’єднання спортивно-господарських споруд"; генеральним директором Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа";

у 2017-2018 роках – заступник директора департаменту освіти та науки, молоді та спорту – начальник управління молоді та спорту департаменту освіти та науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

з 26 червня 2018 року працював директором департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4 березня 2020 року – призначений на посаду Міністра молоді та спорту України.

Раніше ми писали про те, що Зеленський провів перестановки до СБУ.