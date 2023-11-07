"Интриги вам на ночь": Арахамия анонсировал отставку одного из министров

Нардеп Железняк развеял интригу Арахамии

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал скорые кадровые перестановки в Кабмине. По его словам, ожидается отставка одного из министров.

В своем посте Арахамия не стал раскрывать никаких деталей, оставив личность этого министра загадкой. А также "слуга" подколол известного инсайдера из Рады депутата Железняка, написав, что он успел рассказать это раньше.

Впрочем, сам Железняк, в ответ на пост Арахамии развеял всю интригу. По его словам, министр, которого собираются оправить в отставку — глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Кто станет его приемником — не уточняется.

​Гутцайт Вадим Маркович

в 1986-1988 годах работал инструктором по спорту, инструктором по физической культуре и спорту (фехтование) Киевского городского совета "Динамо";

с 2002 года до 2010 был главным тренером сборной команды Украины по фехтованию Госкомспорта Украины. В 2010 году работал генеральным директором Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр";

в 2010-2017 годах работал исполнительным директором Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр" Государственного предприятия "Объединение спортивно-хозяйственных сооружений"; генеральным директором Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа";

в 2017-2018 годах — заместитель директора департамента образования и науки, молодежи и спорта — начальник управления молодежи и спорта департамента образования и науки, молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);

с 26 июня 2018 работал директором департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

4 марта 2020 — назначен на должность Министра молодежи и спорта Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский провел перестановки в СБУ.