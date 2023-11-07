"Вы позорите спортсменов" и "я не девушка, чтобы всем нравиться": какими скандалами отметился Гутцайт на посту министра

Вадим Гутцайт занимает должность министра молодежи и спорта с ноября 2022 года

В Украине анонсировали кадровые перестановки в Кабмине, а именно — увольнение главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта. "Телеграф" предлагает вспомнить, чем запомнился министр, находясь на своей должности.

До того как Гутцайт связал свою жизнь с политикой, он был известен в нашей стране как фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. Его назначили главой Министерства в марте 2020 года. С ноября 2022 года Гутцайт является также президентом Национального олимпийского комитета Украины. Однако помимо достижений в спорте, есть и темная сторона министра — скандалы, в которых фигурировало его имя.

"Я не девушка, чтобы меня любить"

В ноябре 2022 года Вадим Гутцайт угодил в скандал из-за своих неоднозначных высказываний. В интервью спортивному изданию он сказал, что некоторые президенты олимпийских федераций недовольны его работой. В ответ на это он заявил, что "он не девушка, чтобы его любить". Об этом пишет "Трибуна".

"Я не девушка, чтобы меня любить. И то, что некоторые президенты федераций мной недовольны, это нормально. Но большинство меня поддерживают и видят, что министр делает на своем месте. И до войны — во время ковида сколько было сделано. Такого не было сделано за последние 30 лет, сколько сделал Гутцайт в должности министра за последние два года", — сказал Гутцайт.

Однако такие слова вызвали негативную реакцию в сети. Так, к примеру, в ОО "Женская Лига" отметили, что Гутцайт прибегнул к сексистскому сравнению. Однако сам министр никак не отреагировал на недовольство.

Бойкот — это позор?

В апреле 2023 года украинское правительство приняло постановление о лишении спортивной федерации статуса национальной в случае участия ее атлетов в турнирах, где соревнуются спортсмены из россии и Беларуси. В ответ на это первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл высказала свое недовольство. Она считает, что если придерживаться политики бойкотов, которую ввел Вадим Гутцайт, то украинские спортсмены будут сидеть дома перед телевизором и наблюдать за Олимпийскими играми с участием россиян.

"Теперь Федерации виноваты. А что насчет потери статуса национальная? Вадим, вы просто позорите всех украинских спортсменов во всем мире. Поверьте мне, что всем нас**ть на ваш бойкот. А вот украинские спортсмены будут сидеть дома и смотреть, как проходит Олимпиада-2024", — сказала она.

В июле Гутцайт сказал, что спортсменам из Украины могут разрешить участвовать в международных соревнованиях, в которых также участвуют белорусы и россияне. Переговоры с федерациями по этому поводу уже начались.

"Хочу уйти с должности"

Летом 2023 года Вадим Гутцайт заявил, что хочет сосредоточиться только лишь на одной должности. Потому он говорил, что планирует покинуть пост главы Министерства. Об этом сообщает Sport.Ua.

"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК. Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины. Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", – сказал Гутцайт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.