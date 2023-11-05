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Українські фігуристи обійняли російських колег, захованих під грузинським прапором (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українська пара фігуристів привітала росіян, які виступають за Грузію Новина оновлена 05 листопада 2023, 11:21
Українська пара фігуристів привітала росіян, які виступають за Грузію. Фото Screenshot

Кожне рукостискання українських спортсменів із росіянами обсмоктує російська пропаганда

Українська пара фігуристів Марія Пінчук та Микита Погорєлов потиснули руки та обійняли на змаганнях грузинський дует Діана Девіс/Гліб Смолкін. У вересні українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта відмовилися вітати грузинську пару Анастасія Метелкіна/Лука Берулава, яка тренується у росії.

Пінчук та Погорєлов привітали Девіс та Смолкіна на церемонії нагородження. Про це повідомляє "Телеграф".

Девіс і Смолкін, які також мають громадянство рф, виграли Меморіал Дениса Тена в Астані (Казахстан), а українці посіли третє місце. Зазначимо, Девіс та Смолкін зі скандалом перейшли зі збірної рф до Грузії у травні 2023 року. Річ у тому, що росія неохоче відпускає спортсменів рівня збірної в інші країни, проте, схоже, мати Діани, тренер збірної рф з фігурного катання Етері Тутберідзе вплинула на перехід. Таким чином, росіяни оминули санкції, і тепер виступають на міжнародній арені.

Українська пара привітала грузинський дует
Бронзовий виступ Марія Пінчук та Микити Погорєлова

Раніше заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова образила олімпійську чемпіонку-2018 (у команді) канадку Меган Дюамель.Напередодні в російському фігурному катанні пролунав скандал із забороною гурту Rammstein.

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#Україна #Росія #Фігурне катання