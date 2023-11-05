Украинские фигуристы обняли российских коллег, спрятанных под грузинским флагом (видео)

Каждое рукопожатие украинских спортсменов с россиянами обсасывает российская пропаганда

Украинская пара фигуристов Мария Пинчук и Никита Погорелов пожали руки и обняли на соревнованиях грузинский дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин. В сентябре украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина/Лука Берулава, которая тренируется в рф.

Пинчук и Погорелов поздравили Дэвис и Смолкина на церемонии награждения. Об этом сообщает "Телеграф".

Дэвис и Смолкин, у которых также есть гражданство рф, выиграли Мемориал Дениса Тена в Астане (Казахстан), а украинцы заняли третье место. Отметим, Дэвис и Смолкин со скандалом перешли из сборной россии в Грузию в мае 2023 года. Дело в том, что рф неохотно отпускает спортсменов уровня сборной в другие страны, однако, похоже, мать Дианы, тренер сборной рф по фигурному катанию Этери Тутберидзе повлияла на переход. Таким образом, россияне обошли санкции и теперь выступают на международной арене.

Украинская пара поздравила грузинский дуэт

Бронзовое выступление Мария Пинчук и Никиты Погорелова

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку-2018 (в команде) канадку Меган Дюамель. Накануне в российском фигурном катании прогремел скандал с запретом группы Rammstein.