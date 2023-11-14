Побоялся мобилизации: украинский спортсмен сбежал из сборной во время турнира в Италии (фото)

Спортсмен объяснил свой поступок

Профессиональный рыбак Артур Билан сбежал из расположения сборной Украины после выступления на турнире в Италии. Там проходили соревнования по уличной рыбалке и наша команда финишировала на пятом месте.

О побеге спортсмена сообщил его партнер по сборной Украины Даниил Лясов на своей странице в Facebook. В переписке с ним Билан описал причины, по которым не хочет возвращаться домой.

По словам сбежавшего спортсмена, он решил остаться в Европе, так как хочет увидеться с братом, которого давно не видел. Кроме того он написал, что его жена с маленьким ребенком не должны жить "в постоянном стрессе" под обстрелами в Украине.

Артур Билан

Кроме того, Билан переживал, что его могут отправить на войну, так как он получил уже две повестки и "не может решить вопрос с ними".

"А мы хотим жить! Тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться! Это тяжело! Так что я, конечно понимаю, что моя карьера в Украине закончена. Но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья!" — написал он.

Полный текст переписки

Полный текст переписки

К слову, на утро страница Даниила Лясова была закрыта, ее могут просматривать лишь друзья спортсмена.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно похожая история произошла с футболистом "Шахтера". Он сбежал после матча Лиги чемпионов.