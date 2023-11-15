Сбежавший из Украины спортсмен-уклонист стал героем в рф

Украинец уже раздает интервью прокремлевским СМИ

Профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан рассказал о нападках соотечественников после того, как он не вернулся на родину вместе с национальной командой, участвовавшей на турнире в Италии.

Соответствующий комментарий Билана приводит прокремлевское издание РИА Новости. По словам Артура, ему обидно слышать обвинения в предательстве, хотя нашлись и те, кто его поддержал.

"Конечно же, обидно (что многие сразу записали в предатели). Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть. Поддержка была очень высокая — 90%", — заявил Билан.

Напомним, о побеге Билана сообщил его коллега по сборной Даниил Лясов. Артур в личной переписке с капитаном команды сообщил, что получил две повестки, а "возможностей решить этот вопрос нет". В итоге, пока сборная Украины отдыхала перед дорогой домой, Билан скрылся в неизвестном направлении.

Добавим, что в рф Билан тут же стал знаменитым. Российская пропаганда всячески раскручивает побег спортсмена. Примечательно, что Артуру уже предложили место в сборной рф.

— Если он попросит убежища в россии, мог бы усилить российскую команду?

— Конечно, мог бы усилить российскую сборную. Он выигрывал много разных чемпионатов. Надеюсь, что Билан, и спортсмены Запорожья и Херсона тоже сделают правильный выбор, — сказал так называемый "президент Федерации рыболовного спорта ЛНР" Игорь Бусыгин "Матч ТВ".

К сожалению, побег спортсменов из страны носит не единичный характер. Недавно игрок юношеского состава "Шахтера" Александр Роспутько сбежал из расположения команды после еврокубкового матча в Бельгии и, предположительно, отправился в рф к родственникам. Горняки пригрозили футболисту судом.