"Пусть дети депутатов воюют": военком назвал ТОП-5 "отмазок" уклонистов

Уклонисты нарушают законы Украины

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Но некоторые военнообязанные граждане отказываются служить и находят массу аргументов, почему за них это должен делать кто-то другой.

Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу" назвал пять самых популярных "отмазок" украинских мужчин. Из-за этого создается впечатление, что украинцам безразлично под флагом какой страны жить.

Когда представители ТЦК СП пытаются вручить повестку военнообязанному мужчине или тот приходит в ТЦК для проверки, то слышат много разных доводов, почему ему нельзя на фронт.

""Пусть дети депутатов воюют". "Пусть мажоры идут на войну". "ТЦК незаконны". "Я не рожден воевать". "У нас есть ВСУ – пусть они и воюют"… Каких только "отмазок" не приходится слышать от уклонистов. Создается впечатление, что им безразлично – или в Украине жить, или под российской оккупацией", — говорит Роман Истомин.

Он добавил, что, к большому сожалению, находится все больше доморощенных "специалистов", которые призывают игнорировать законы Украины во время военного положения. Представитель Полтавского ТЦК СП напомнил, что сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны, но даже чиновники порой идут наперекор законам.

"Некоторые судьи даже выносят оправдательные приговоры за уклонение от мобилизации", – заключает Роман Истомин.

Подробнее о мобилизации и мифах на ее счет читайте в материале "Телеграфа": "Выписанную на коленке повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известный украинский вуз помогает уклоняться от мобилизации мужчинам. В учебном учреждении не видят в этом ничего плохого.