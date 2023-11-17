"Нехай діти депутатів воюють": військком назвав ТОП-5 "відмазок" ухилянтів

Ухилянти порушують закони України

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Але деякі військовозобов’язані громадяни відмовляються служити та знаходять безліч аргументів, чому за них це має робити хтось інший.

Представник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу" назвав п’ять найпопулярніших "відмазок" українських чоловіків. Через це складається враження, що українцям байдуже під прапором якоїсь країни жити.

Коли представники ТЦК СП намагаються вручити повістку військовозобов’язаному чоловікові або той приходить до ТЦК для перевірки, то чують багато різних аргументів, чому йому не можна на фронт.

""Нехай діти депутатів воюють". "Нехай мажори йдуть на війну". "ТЦК незаконні". "Я не народжений воювати" "У нас є ЗСУ – нехай вони й воюють"… Яких тільки "відмазок" не доводиться чути від ухилянтів... Складається враження, що їм байдуже – чи то в Україні жити, чи то під російською окупацією", — каже Роман Істомін.

Він додав, що, на превеликий жаль, з'являється все більше доморощених "фахівців", які закликають ігнорувати закони України під час воєнного стану. Представник Полтавського ТЦК СП нагадав, що зараз стоїть питання про виживання нашої країни, але навіть чиновники часом йдуть наперекір законам.

"Деякі судді навіть виносять виправдувальні вироки за ухилення від мобілізації", — робить висновок Роман Істомін.

Детальніше про мобілізацію та міфи на її рахунок читайте у матеріалі "Телеграфа": "Виписаний на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий український вищий навчальний заклад допомагає ухилятися від мобілізації чоловікам. У навчальному закладі не бачать у цьому нічого поганого.