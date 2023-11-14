Выписанную на коленке повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации

Известные юристы, "эксперты" и популярные блогеры не всегда знают законодательство Украины

На днях Полтавский апелляционный суд отменил решение судьи Сергея Должко из Зинькова, который назвал законы Украины "авторскими произведениями" и оправдал 39-летнего военнообязанного, который, по заключению военно-врачебной комиссии, пригоден к службе в ВСУ, но дважды без уважительных причин не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Его действия подпадали под ст. 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва по мобилизации"), что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Но суд первой инстанции признал мужчину невиновным в совершении преступления, отметив в обосновании своего решения, что ряд указов президента и законов Украины "являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являются обязательными для исполнения народом, есть офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".

Кроме того, судья назвал Министерство обороны "частной компанией", а Кабмин, по его заключению, "зарегистрирован в иностранном реестре, принадлежащем частной иностранной компании Dun & Bradstreet (D&B) как субъект предпринимательской деятельности". Также в приговоре подвергнута сомнению законность территориальных центров комплектования.

По апелляционной жалобе Диканьской окружной прокуратуры этот ничтожный приговор отменен. Уголовное производство направлено на новое судебное разбирательство.

Поэтому "Телеграф" обратился к спикеру Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майора Романа Истомина с просьбой развенчать самые популярные мифы, которыми обросла мобилизация во время военного положения. Он прокомментировал самые типичные "подсказки" адвокатов, юристов, экспертов и блогеров, которые те раздают направо и налево военнообязанным, желающим "откосить" от мобилизации.

Миф 1. Вручение повестки должны зафиксировать два свидетеля

— Я бы очень хотел увидеть ссылку хотя бы на какую-то норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток, — говорит майор Истомин. — Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП. Так написано в статье 38 " О воинской обязанности и военной службе" . Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения и т. п. ни в каких официальных документах речь не идет.

Миф 2. ТЦК и СП не имеют юридических оснований мобилизовывать граждан, потому что они не государственная, а частная структура

— То, что ТЦК это не ВСУ, а частная контора, является самой большой чепухой, гуляющей по просторам интернета, за которую чаще всего хватаются уклонисты. Иначе как российскую информационно-психологическую операцию я этот тезис не рассматриваю. Часто ссылаются на то, что код ЕГРПОУ не такой, что где-то не там он зарегистрирован. Но есть Закон о Вооруженных Силах Украины , а в нем ст. 3, в которой сказано, что "организационно ВСУ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций, не принадлежащих к видам и отдельным родам войск (сил) Вооруженных Сил Украины. Постановлением Кабмина утверждено Положение о ТЦК и СП, в статье 1 которого четко определено, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства относительно воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Само постановление предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". То есть ТЦК как орган военного управления, а соответственно, составная часть ВСУ, в законодательном поле существует, а ТЦК как "частная структура" — присутствуют только в головах тех, кто боится защищать свою страну и ждет прихода оккупантов к себе домой.

Миф 3. ТЦК и СП могут призывать граждан только в состав самих ТЦК

— То, что могут и что они обязаны делать, прописано в том же Положении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки . Статья 8 определяет, что одной из задач ТЦК и СП является "подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов". Статья 9 указывает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в соответствии с возложенными на них задачами, осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

То есть во время продолжающейся мобилизации ТЦК выполняют мобилизационные задания и комплектуют те подразделения, которые определены.

Миф 4. Выписанная на коленке повестка не действительна

— Неважно, где и каким образом она выписана, поскольку Постановлением Кабмина № 1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и на блокпосту, и где угодно в населенном пункте.

Правда, повестки могут выписать не только в ТЦК и СП, но и исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. И вот они действительно осуществляют оповещение военнообязанных по месту их проживания. Возможно, именно это кого-то вводит в заблуждение, но подчеркиваю: эта норма касается исключительно органов местного самоуправления и не распространяется на представителей ТЦК. Если повестка полностью заполнена, в частности, содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленную печатью, – она точно действительна. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла.

Миф 5. Если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, то от повестки можно отказаться

— Тоже неправда. Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть записана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком.

То же касается должности, воинского звания и фамилии начальника ТЦК. Также логично вписать номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление, в помещении ТЦК и СП. Повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-нибудь повестку.

Представьте ситуацию. На блокпосту останавливают машину, проверяют документы, и выясняется, что гражданин проживает в Полтавской области, но на воинский учет по новому месту жительства не стал, то есть в ТЦК и СП нет о нем никакой информации. Конечно, заранее выписать ему повестку не было возможности и ее выписывают на месте остановки, чтобы он прибыл в ТЦК и СП и стал на воинский учет. При этом все данные в нее вносят от руки в присутствии гражданина. И вся очередь машин ждет завершения этого процесса. А потом еще нужно вызвать начальника ТЦК, который приедет и поставит свою подпись и печать? Так это представляется?

Миф 6. От повестки можно отказаться, если некоторые данные вносили в нее в отсутствие получателя

— Это вообще абсурд, ведь как минимум существует адресное оповещение военнообязанных. То есть у ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а затем его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных.

Миф 7. Работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских граждан, следовательно, вручение ими повесток незаконно

— Это не так. Приказом военного коменданта определен перечень лиц, имеющих право на проверку документов во время патрулирования. Такая задача возлагается на сотрудников СБУ, полиции, ВСУ. Соответственно, Территориальные центры комплектации и социальной поддержки как орган военного управления и структурное подразделение ВСУ также привлекаются к патрулированию с правом проверять документы у граждан.

Миф 8. Если военнослужащие ТЦК и СП остановили автомобиль или заблокировали и требуют взять повестку, нужно снимать на видеокамеру все, что происходит на дороге, и вызвать Нацполицию

— Такое впечатление, что в головах "экспертов" война закончилась. Очень советую им прочитать Закон Украины " О правовом режиме военного положения" , в частности, статью 8, и Постановление Кабмина №573 от 8 июля 2020 года. На блокпосту ваш автомобиль имеют право останавливать те лица, которые выполняют там свои обязанности и которые определены приказом коменданта гарнизона. Если автомобиль остановили на блокпосту, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку, снимать этот процесс на видеокамеру категорически запрещено. Можно разве что попросить показать документы, но вежливо, без грубости, чтобы не спровоцировать ответную грубость. На блокпосту люди с оружием выполняют поставленные задачи.

Миф 9. Повестки можно и нужно игнорировать и за это не будет ответственности

— На самом деле, согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, "нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан". Выписывается протокол, выносится админпостановление, и с правонарушителя взимается штраф. За повторное правонарушение может быть возбуждено уголовное производство по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Ею предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ. А за игнорирование мобилизационного распоряжения (часто его называют "боевой повесткой"), согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы.

Миф 10. Суды не применяют норму уголовного права к уклонистам

— Да, сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года, потому что во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Но в то же время во Львове, насколько я помню, военнообязанного лишили свободы на три года за игнорирование мобилизационного распоряжения. И очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего исполнения воинской обязанности. То есть они и дальше подлежат мобилизации.

Но теперь за уклонение от нее гражданин сразу отправится за решетку. Даже без повторного возбуждения уголовного производства, поскольку такие граждане становятся на учет в органах пробации. И именно эти органы вносят в суд представление с просьбой отменить освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком и направление человека для отбывания назначенного ему наказания. То есть гражданин может сразу выполнить свой конституционный и гражданский долг, а может сначала отбыть наказание, а затем все равно его выполнить. На то он и долг.

"Пусть дети депутатов воюют". "Пусть мажоры идут на войну". "ТЦК незаконны". "Я не рожден воевать". "У нас есть ВСУ – пусть они и воюют"… Каких только "отмазок" не приходится слышать от уклонистов. Создается впечатление, что им безразлично – жить в Украине или под российской оккупацией. И очень досадно, что находятся доморощенные "специалисты", которые подстрекают игнорировать законы во время военного положения, когда стоит вопрос о выживании государства, а некоторые судьи даже выносят оправдательные приговоры за уклонение от мобилизации, – заключает Роман Истомин.