Видеосъемка во время вручения повестки — адвокаты объяснили, законно ли это

В большинстве случаев сотрудники военкоматов будут запрещать снимать видео

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому граждане призывного возраста могут получать повестки. Адвокаты объяснили, можно ли проводить видеосъемку во время общения с представителями военкоматов.

При вручении повесток сотрудники ТЦК и СП часто запрещают гражданам фиксировать их действия на видео, пишет "Голос Карпат". Они ссылаются на военное положение и запрет снимать военнослужащих.

Адвокат Роман Симутин советует во время вручения повестки проводить видеосъемку. По его словам, это нужно для того, чтобы иметь доказательства в случае возможных нарушений. В то же время юрист предупредил, что в большинстве случаев сотрудники ТЦК будут запрещать это делать.

"Доставайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать вас", – подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Вера Тарасенко объяснила, что запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и их перемещение, а также работу ПВО. "Но значит ли это, что если в отношении вас военные или полиция ведут себя незаконно, то это тоже запрещено снимать? Полиция и военные вам конечно же ответят, что да, их запрещено снимать и что они неприкосновенны. И вот здесь и кроется главный обман", – заявила она.

Тарасенко также подчеркнула, что все действия полиции и военных в отношении вас фиксировать "можно и нужно". "Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают повестку, угрожают вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – подчеркнула адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где не могут раздавать повестки. По словам полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко, представители военкоматов не имеют права останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток.