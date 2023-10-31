"Загружайте приложение обратно": "Дія" неудачно пошутила над пользователями о повестках (фото)

Официальному аккаунту пришлось объясняться

Минцифри решили оригинально поздравить украинцев с Хеллоуином. Но не всем пришлось по душе такое поздравление.

Так, на странице "Дія" в Telegram появилось сообщение о том, что приложение якобы отправило своим пользователям шуточное Push-уведомление от имени ТЦК. Таким образом, по всей видимости, в праздник страха и веселья Минцифры решило подшутить и слегка напугать своих пользователей.

Однако, судя по сообщению в Telegram, "Дія" немного перестаралась и пользователи массово решили удалить приложение из-за чего официальному аккаунту пришлось объясняться.

"Загружайте приложение обратно. "Дія" не рассылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween", — говорится в сообщении.

В комментариях под постом многие украинцы отнеслись с юмором к розыгрышу, но были и те, кто его не понял.

Напомним, ранее мы писали о том, что повесток в "Дії" не будет, но будет "цифровая мобилизация". Федоров рассказал, что готовят для украинцев и что с электронным реестром.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Ранее мы писали о том, что в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.