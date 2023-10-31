"Завантажуйте застосунок назад": "Дія" невдало пожартувала над користувачами про повістки (фото)

Офіційному акаунту довелося пояснюватися

Мінцифрі вирішили оригінально привітати українців із Геловіном. Але не всім припало до душі таке вітання.

Так, на сторінці "Дія" в Telegram з’явилося повідомлення про те, що програма нібито надіслала своїм користувачам жартівливе Push-повідомлення від імені ТЦК. Таким чином, вочевидь, у свято страху та веселощів Мінцифри вирішило пожартувати і злегка налякати своїх користувачів.

Однак, судячи з повідомлення в Telegram, "Дія" трохи перестаралася і користувачі масово вирішили видалити програму, через що офіційному акаунту довелося пояснюватися.

"Завантажуйте програму назад. "Дія" не розсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween", — йдеться в повідомленні.

У коментарях під постом багато українців поставилися з гумором до розіграшу, але були й ті, хто його не зрозумів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повісток у "Дії" не буде, але буде "цифрова мобілізація". Федоров розповів, що готують для українців і що з електронним реєстром.

Нагадаємо, про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.