Відеозйомка під час вручення повістки - адвокати пояснили, чи це законно

У більшості випадків співробітники військкоматів будуть забороняти знімати відео

В Україні продовжується загальна мобілізація, тому громадяни призовного віку можуть отримувати повістки. Адвокати пояснили, чи можна проводити відеозйомку під час спілкування з представниками військкоматів.

Під час вручення повісток працівники ТЦК і СП часто забороняють громадянам фіксувати їхні дії на відео, пише "Голос Карпат". Вони посилаються на воєнний стан та заборону знімати військовослужбовців.

Адвокат Роман Сімутін радить під час вручення повістки проводити відеозйомку. За його словами, це потрібно для того, щоб мати докази у разі можливих порушень. Водночас юрист попередив, що у більшості випадків співробітники ТЦК будуть забороняти це робити.

"Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, мають питати у вас", – підкреслив він.

Своєю чергою адвокатка Віра Тарасенко пояснила, що заборонено знімати військових, їхнє місце розташування, техніку та їх переміщення, а також роботу ППО. "Але чи це означає, що якщо щодо вас військові чи поліція поводяться незаконно, то це теж заборонено знімати? Поліція та військові вам звичайно ж дадуть відповідь, що так, їх заборонено знімати і що вони недоторкані. І ось тут і криється головний обман", – заявила вона.

Тарасенко також підкреслила, що усі дії поліції та військових щодо вас фіксувати "можна та потрібно". "Якщо ці самі військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи загрожують вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто здійснюють щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", – підкреслила адвокатка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де не можуть роздавати повістки. За словами полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка, представники військкоматів не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування із метою роздачі повісток.