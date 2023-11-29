В Украине "мобилизовали" 86-летнюю бабушку: резонансное видео оказалось работой русских

В сети нашли интересную несостыковку в видео

В сети набирает популярность резонансное видео о мобилизации в Украине. Впрочем, вероятнее всего, это российский фейк.

Так, по словам автора видеоролика, которая называет себя переселенкой из Бахмута, временно проживающую в Днепре, её 86-летней бабушке якобы прислали повестку в армию. Дескать причиной послужило то, что у неё есть медицинское образование.

"Я просто в шоке. Эту повестку прислали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование…То, что меня возмущает уже совсем – ей 86 лет! Они в ТЦК уже вообще одурели? Мне вот интересно, это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области?", — возмущается героиня ролика.

Однако в сети сразу заподозрили неладное. Пользователи заметили, что на повестке, которая якобы выписана бабушке, в графе "звание" написано "рядовой", еще и на русском языке. Дело в том, что в Украине уже давно не существует такого воинского звания, в отличие от рф. У нас самое младшее звание в армии — солдат.

В связи с такой "опечаткой" в сети справедливо предположили, что, вероятнее, всего речь идет об очередной российской ИПСО.

Напомним, что о том, какие женщины, как и когда на самом деле должны встать на воинский учет в Украине, вы можете узнать из инфографики "Телеграфа".