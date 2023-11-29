В Україні "мобілізували" 86-річну бабусю: резонансне відео виявилося роботою росіян

У мережі знайшли цікаву нестикування у відео

У мережі набирає популярності резонансне відео про мобілізацію в Україні. Втім, найімовірніше, це російський фейк.

Так, за словами автора відеоролика, яка називає себе переселенкою з Бахмута, яка тимчасово проживає в Дніпрі, її 86-річній бабусі нібито надіслали повістку до армії. Мовляв причиною стало те, що вона має медичну освіту.

"Я просто в шоці. Цю повістку надіслали моїй бабусі, бо вона має медичну освіту... Те, що мене обурює вже зовсім — їй 86 років! Вони в ТЦК вже взагалі одуріли? Мені ось цікаво, це така помста, бо моя бабуся з Донецької області?", — обурюється героїня ролика.

Однак у мережі одразу запідозрили недобре. Користувачі помітили, що на повістці, яку нібито виписаний бабусі, у графі "звання" написано "рядовой", ще й російською мовою. Річ у тому, що в Україні вже давно не існує такого військового звання, на відміну від рф. У нас наймолодше звання в армії — солдат.

У зв’язку з такою "одруківкою" в мережі справедливо припустили, що, швидше за все, йдеться про чергову російську ІПСО.

Нагадаємо, що про те, які жінки, як і коли насправді мають стати на військовий облік в Україні, ви можете дізнатися з інфографіки "Телеграфа".