Треба говорити: у Раді висловилися про мобілізацію жінок

Рішення про мобілізацію жінок не прийматимуть через соціальні мережі

У Верховній Раді не виключають того, що в майбутньому може відбутися мобілізація жінок, проте це обговорюватиметься в Міністерстві оборони, а не в Facebook деяких нардепів, на кшталт Мар’яни Безуглої.

Як розповіла народний депутат Інна Совсун ("Голос") у коментарі Новини.LIVE, тексту відповідного законопроєкту досі немає, хоча заяви з цього приводу вже прозвучали.

За її словами, з подібною ініціативою мають виступати або головнокомандувач Валерій Залужний, або верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

"Має бути заява — друзі, ми або програємо війну, або потрібно приймати складне рішення про мобілізацію жінок. Небезпечно, коли такі заяви виходять незрозумілим способом, це тільки обурює суспільство", — сказала Совсун.

Водночас вона не стала заперечувати того, що в Україні за певних обставин може початися мобілізація жінок, проте ця тема є чутливою і це буде дуже непопулярним рішенням.

Сам же процес підготовки законопроєкту має розпочатися зі створення профільної робочої групи при Міноборони, яка має пояснити, як це все може виглядати на практиці.

"Основні питання — на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма та забезпечення, чи мобілізуватимуть тих, у кого діти, чи закриють для них виїзд за кордон. Ще примітивне, але важливе питання, а центри територіального комплектування зможуть потягнути?", — зазначила нардеп.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава Мінцифри Михайло Федоров ще раз запевнив, що повістки через "Дію" не вручатимуть, а подібного питання на порядку денному немає.