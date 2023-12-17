Мобілізацію хочуть посилити: до чого готуватись українським жінкам

Зміни законів можуть торкнутися і жінок

В Україні було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. У цьому процесі, до речі, депутати планують запровадити цілу низку нововведень та змін. Зокрема, вони торкнуться й українок.

Про новий проект закону, який готує Рада, розповіла нардепка Мар’яна Безугла. Так от, згідно з документом, якщо його приймуть, мобілізація жінок в Україні може виглядати так:

Жінки стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони), проходять базову загальновійськову підготовку, під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади — лише добровільно), звільняються від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) у зв'язку з вагітністю або у зв'язку з доглядом за дитиною.

Більше про те, як саме нардепи хочуть посилити мобілізацію в Україні, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.