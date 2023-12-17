Мобилизацию хотят усилить: к чему готовиться украинским женщинам

Изменения законов могут коснуться и женщин

В Украине было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. В этом процессе, к слову, депутаты планируют внедрить целый ряд нововведений и изменений. В частности, они коснуться и украинок.

О новом проекте закона, который готовит Рада, рассказала нардепка Марьяна Безуглая. Так вот, согласно документу, если его примут, мобилизация женщин в Украине может выглядеть следующим образом:

Женщины становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны), проходят базовую общевойсковую подготовку, во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности — только добровольно), освобождаются от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований) в связи с беременностью или в связи с уходом за ребенком.

Больше о том, как именно нардепы хотят усилить мобилизацию в Украине, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.