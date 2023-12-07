"Сертификат защитника", повестки по эмейлу и многое другое: как в Раде хотят усилить мобилизацию в 2024-м

Проект закона еще в работе

В Украине в последнее время широко обсуждается тема усиления мобилизации. В связи с этим в Раде уже подготовили законопроект, направленный на усовершенствование данного процесса.

Об этом пишет BBC. Вскоре наработанный документ быть зарегистрирован в Раде, а принять его планируют до конца года.

Стоит отметить, что окончательной редакции проекта закона, который будет касаться мобилизации, еще нет. Рабочая группа все еще согласовывает его положения. Однако издание смогло ознакомиться с ключевыми идеями Минобороны, которые должны быть в законопроекте:

увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности;

ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск;

повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом;

после оповещения гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов;

может появиться "Сертификата защитника", фактически аналога военного билета, в мобильном приложении "Дія". Демонстрировать этот "сертификат" гражданин должен при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, бракосочетании/разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы;

рассматривается также отмена отсрочки для тех, кто решит получать второе или третье высшее образование;

на военный учет также могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран, а также лица, приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных преступлений;

граждане будут вынуждены иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила мобилизовать всех волонтеров в ряды ВСУ. Однако в сети ей быстро ответили на такие высказывания.