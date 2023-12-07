"Хватит делать из столицы оазис": Дикий назвал Киев самым недомобилизованным городом и дал совет властям

Повестки мужчинам уже начали вручать в тренажерках

Несмотря на то, что полномасштабная война идет в Украине почти два года, с мобилизацией остаются некоторые проблемы. В частности, это касается Киева, поскольку там в этом плане есть еще большое количество работы.

Такое заявление сделал экс-командир "Айдара" Евгений Дикий. По его мнению, власть боится ужесточать мобилизацию в Киеве.

"Киев едва ли не самый недомобилизованный город страны. И мне кажется, что тут как раз власть очень побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что, видите, мобилизация — это всегда не сильно популярная вещь. Простите меня, но война это не популярная вещь. И да, жесткие мероприятия они всегда снижают рейтинги", — сказал он.

Дикий также добавил, что во время полномасштабной войны в стране людям придется делать "непопулярные" вещи, а Киев должен в этом плане перестать был условным оазисом.

"Я просто хожу по улицам Киева и я вижу эту недомобилизации в виде большого количества молодых людей явно призывного возраста, в хорошей спортивной форме. Некоторые с качалок идут. Извините, но в то же время 50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья тратят где-то там в окопах. Если мы не переломаем это, то война покатится в другую сторону", — подытожил экс-командир "Айдара".

В то же время в сети сообщают, что повестки уже начали выдавать в спортзалах. Один из таких случаев произошел в Днепре.

Затем стало известно, что сотрудники ТЦК также посетили тренажерки в Мукачево и Хусте Закарпатской области. В сети говорят, что по итогу мужчинам, которые занимались в зале, таки выдали повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила мобилизовать всех волонтеров в ряды ВСУ. Однако в сети ей быстро ответили на такие высказывания.