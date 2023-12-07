"Досить робити зі столиці оазис": Дикий назвав Київ найбільш недомобілізованим містом і дав пораду владі

Повістки чоловікам вже почали вручати в тренажерках

Попри те, що повномасштабна війна триває в Україні майже два роки, з мобілізацією залишаються деякі проблеми. Зокрема це стосується Києва, оскільки там у цьому плані є ще велика кількість роботи.

Таку заяву зробив екскомандир "Айдара" Євген Дикий. На його думку, влада боїться посилювати мобілізацію у Києві.

"Київ чи не найбільше недомобілізоване місто країни. І мені здається, що тут якраз влада дуже побоюється сильної мобілізації в Києві, бо, бачите, мобілізація — це завжди не дуже популярна річ. Вибачте мені, але війна це не популярна річ. І так, жорсткі заходи вони завжди знижують рейтинги", — сказав він.

Дикий також додав, що під час повномасштабної війни в країні людям доведеться робити "непопулярні" речі, а Київ повинен у цьому плані перестати був умовною оазою.

"Я просто ходжу вулицями Києва і я бачу цю недомобілізацію у вигляді великої кількості молодих людей явно призовного віку, у добрій спортивній формі. Деякі з качалок йдуть. Вибачте, але водночас 50-річні мужики з дуже поганим здоров’ям залишки свого здоров’я" витрачають десь там в окопах. Якщо ми не зламаємо це, то війна покотиться в інший бік", — підсумував екскомандир "Айдара".

Водночас у мережі повідомляють, що повістки вже почали видавати у спортзалах. Один із таких випадків стався у Дніпрі.

Потім стало відомо, що співробітники ТЦК також відвідали тренажерки у Мукачеві та Хусті Закарпатської області. У мережі кажуть, що за підсумком чоловікам, які займалися у залі, таки видали повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запропонувала мобілізувати всіх волонтерів до лав ЗСУ. Проте у мережі їй швидко відповіли на такі висловлювання.