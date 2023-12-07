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Війна — день 652: ЗСУ продовжують оборонятися на низці напрямків, росіяни зазнають втрат

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Антон Корж Антон Корж
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Україна продовжує давати відсіч загарбникам
Україна продовжує давати відсіч загарбникам. Фото Телеграф

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Героїчні захисники України продовжують протистояти російським окупантам. Щодоби супротивник здійснює десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також атакує мирні міста безпілотниками та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В небі над Україною знаходяться російські "Шахеди". За даними від Повітряних сил, БПЛА з Черкащини рухаються на Вінниччину.

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 649: окупанти розлючено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки

Інформацію за 5 грудня дивіться за посиланням:Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході

Дані за 6 грудня – можна побачити за посиланням: Війна — день 651: ЗСУ успішно контратакували на двох напрямках, ворог продовжує завдавати ударів по Україні

Теги:
#Україна #Росія #Війна