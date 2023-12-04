Війна — день 649: окупанти шалено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати російське широкомасштабне вторгнення. Оперативна обстановка на фронтах на сході та півдні України залишається складною. Найбільше окупанти атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте ЗСУ стримують ворога, завдаючи відчутних втрат росіянам як у живій силі, так і в техніці. При цьому росіяни активізувалися на Харківщині та Чернігівщині: там фіксується зростання кількості обстрілів та активність ворожих ДРГ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У москві горять склади заводу спеціалізованих автомобілів. Підприємство, в якому сталася пожежа, є одним із найбільших виробників причепів у Європі. Раніше завод виробляв техніку для Збройних сил СРСР, продукція військового призначення поставлялася і в армії союзників – учасників Варшавського Договору.

Інформацію за 1 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів

З даними за 2 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході попри кратно більші втрати порівняно з ЗСУ

Про те, що відбувалося 3 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами