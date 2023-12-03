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Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Настав новий день опору російським окупантам
Настав новий день опору російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення. Найважчі бої точаться на сході України. Зокрема, жорстоке протистояння йде в районі Бахмута, де ЗСУ застосовують тактику активної оборони та контратак по ситуації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Збройні сили України пояснили, чому не варто передавати персональні дані полонених та зниклих безвісти неофіційним особам.

За даними військових, надавши дані військового, який перебуває в полоні неперевіреним джерелам, ви можете погіршити становище вашої близької людини.

Шахраї чи представники спецслужб агресора часто самі організують Telegram-канали.

"Шахраї виманюватимуть у вас гроші. Спецслужби маніпулюватимуть вами або вдаватимуться до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не займатиметься пошуками вашої близької людини", — підкреслили у ЗСУ.

Військові наголосили, що пошуком зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.

Інформацію за 30 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні

З даними за 1 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів

Про те, що відбувалося 2 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході незважаючи на кратно більші втрати порівняно з ЗСУ

Теги:
#Україна #Росія #Війна