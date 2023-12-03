Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення. Найважчі бої точаться на сході України. Зокрема, жорстоке протистояння йде в районі Бахмута, де ЗСУ застосовують тактику активної оборони та контратак по ситуації.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Збройні сили України пояснили, чому не варто передавати персональні дані полонених та зниклих безвісти неофіційним особам.
За даними військових, надавши дані військового, який перебуває в полоні неперевіреним джерелам, ви можете погіршити становище вашої близької людини.
Шахраї чи представники спецслужб агресора часто самі організують Telegram-канали.
"Шахраї виманюватимуть у вас гроші. Спецслужби маніпулюватимуть вами або вдаватимуться до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не займатиметься пошуками вашої близької людини", — підкреслили у ЗСУ.
Військові наголосили, що пошуком зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.
Інформацію за 30 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні
З даними за 1 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів
Про те, що відбувалося 2 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході незважаючи на кратно більші втрати порівняно з ЗСУ