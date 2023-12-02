Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході, незважаючи на кратно більші втрати порівняно з ЗСУ

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. Ситуація на фронті залишається складною. Основні зусилля ворог зараз концентрує на сході, а інтенсивність наступальних дій окупантів значно зросла. При цьому, як свідчать дані аналітиків, також суттєво зросли й втрати росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень: найбільш активними російські війська залишаються на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де за минулу добу Сили оборони відбили 18 та 16 атак відповідно, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, в Генштабі повідомили, що протягом доби підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника.

Інформацію за 29 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 644: попри негоду окупанти штурмують Авдіївку та обстрілюють Україну

З даними за 30 листопада можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів