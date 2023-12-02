Рус

Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході, незважаючи на кратно більші втрати порівняно з ЗСУ

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Настав новий день опору російським окупантам
Настав новий день опору російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. Ситуація на фронті залишається складною. Основні зусилля ворог зараз концентрує на сході, а інтенсивність наступальних дій окупантів значно зросла. При цьому, як свідчать дані аналітиків, також суттєво зросли й втрати росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень: найбільш активними російські війська залишаються на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де за минулу добу Сили оборони відбили 18 та 16 атак відповідно, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, в Генштабі повідомили, що протягом доби підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника.

Інформацію за 29 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 644: попри негоду окупанти штурмують Авдіївку та обстрілюють Україну

З даними за 30 листопада можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів

Теги:
#Україна #Росія #Війна