Те, що можна перевірити: втрати рф та України за тиждень порівняли аналітики

Різниця досить разюча

Втрати росіян у війні проти України зростають щодня, значно перевищуючи українські. Зокрема, за останній тиждень, з 24 по 30 листопада, втрати росіян у техніці у 3-6 разів більше, за втрати ЗСУ.

Такого висновку дійшли OSINT-аналітики проєкту Oryx. Статистику публікує його засновник Якуб Яновський, адже на основній сторінці в Х проєкт припинив своє існування.

Загальні втрати росіян у техніці протягом останнього тижня перевищують втрати українських оборонців на 30,6 %.

За даними Oryx, з 24 по 30 листопада втрати з обох сторін складають:

росія — 111 од. техніки

Україна — 34 од. техніки

Цікава різниця у показниках втрат танків та зенітно-ракетних комплексів:

Танки: росія — 33 од. Україна — 5 од.

ЗРК: росія — 6 од.

Хто такі Oryx та як вони ведуть підрахунок

OSINT-проєкт Oryx — це нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел (Open source intelligence — OSINT). Тобто аналітики ведуть підрахунок втрат військової техніки на основі фото- чи відеофіксації з медіаресурсів та соцмереж.

Oryx регулярно цитували у міжнародних медіа, зокрема у Forbes, CNN, Reuters, The Guardian, Newsweek і CBS News. Оскільки підрахунки Oryx складаються лише з візуально підтверджених втрат, на сайті подаються абсолютні мінімальні числа відліку для їх оцінки.

Проте з жовтня 2023 року проєкт припин своє існування, адже створювався виключно як хобі на волонтерських засадах. Наразі аналітику продовжує вести його засновник Якуб Яновський.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи під час своєї спроби наступати на Авдіївку зазнають середньодобових втрат вищих, аніж це було у березні 2023 року під час наступу російських військ на Бахмут.