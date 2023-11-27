Добові втрати росіян зараз вищі, ніж у битві за Бахмут: стали відомі цифри

Окрім втрат особового складу, росіяни мають величезні втрати в техніці та вже не встигають їх компенсувати

Російські терористи під час своєї спроби наступати на Авдіївку зазнають середньодобових втрат вищих, аніж це було у березні 2023 року під час наступу російських військ на Бахмут. За листопад 2023 року, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, середньодобові втрати росіян складали 931 одиницю особового складу.

Про це пише військовий експерт Ігаль Левін із посиланням на дані розвідки Британії та Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, британська розвідка відзначає, що безпосередня перевірка російських втрат неможлива, проте їх можна оцінити, як правдоподібна.

У березні 2023 року, коли ПВК "Вагнер" штурмувала Бахмут, використовуючи свої "одноразові" батальйони з ув'язнених, середньодобові втрати росіян складали 776 одиниць особового складу. Але втрати на Авдіївському напрямку значно перевершують Бахмут.

Польский військовий експерт Якуб Яновський, який продовжує справу проєкту Oryx з підрахунку верифікованої знищеної техніки під час війни, зазначає, що російські терористи втратили 2500 танків з початку вторгнення. Усі втрати підтверджені фотографіями або відеозаписами.

Російська армія все ще може брати стару радянську техніку з баз зберігання, але це стає все більш проблематичним. СРСР залишив після себе великі запаси озброєнь, але вони не нескінченні. До того ж із баз зберігання забирають в першу чергу ту техніку, яку легше відновити. Чим більше часу минає – тим складніше відновлювати те, що залишається. А техніку росіяни в Україні втрачають швидше, ніж виробляють нові, або розконсервовують та ремонтують старі – навіть за найбільш консервативними оцінками експертів.

"Таким чином, боєздатність російської армії поступово падає, хоч і не настільки швидкими темпами, як того хотілося б. Спалюючи армійське угруповання у нових штурмах Авдіївки, російське керівництво лише нарощує ці темпи виснаження своєї армії. Незалежно від результату битви, втрати ЗС РФ у ній вплинуть на їх бойові можливості в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти публікують у мережі інформацію про нібито просування окупантів у промзоні Авдіївки.

Під час наступу на Авдіївку в Донецькій області російські окупанти зазнають важких втрат. Лише за останній місяць у районі Авдіївки було втрачено приблизно 8 машин модифікації БМП-2 675-СБ3КДЗ.