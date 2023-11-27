"Брянська різанина": у ЗСУ згадали, як Patriot кошмарив російську авіацію

Окупанти тоді втратили дев’ять своїх пілотів

Україна використала передану західними союзниками установку ППО Patriot для поразки п’яти літаків та гелікоптерів у небі над Брянською областю у травні 2023 року.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню "Новинарня", він сам жартома називає цю подію "Брянською різаниною".

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", — сказав він.

Крім того, Ігнат зазначив, що трохи пізніше "Патріоти" чудово себе показали в Одеській області, де над Чорним морем було знищено літак Су-35. За його словами, росіяни після цього не ризикували літати неподалік Одеси, оскільки побоювалися, що їх можуть збити.

Спікер ПС ЗСУ додав, що ці комплекси зараз насамперед захищають Київ і використовуються для перехоплення балістичних ракет, оскільки з цим типом озброєння боротися найскладніше.

Як повідомлялося раніше, 13 травня після чергових обстрілів прикордонних областей України стало відомо, що росіяни втратили кілька літаків і гелікоптерів, внаслідок чого було ліквідовано щонайменше дев’ять пілотів.

А 3 липня ЗС ЗСУ оприлюднили ролик, у якому показали борт ЗРК "Патріот" з позначками про два збиті літаки та три гелікоптери.