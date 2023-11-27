"Брянская резня": в ВСУ вспомнили, как Patriot кошмарил российскую авиацию

Оккупанты тогда потеряли девять своих пилотов

Украина использовала переданную западными союзниками установку ПВО Patriot для поражения пяти самолетов и вертолетов в небе над Брянской областью в мае 2023 года.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "Новинарня", он сам в шутку называет это событие "Брянской резней".

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — сказал он.

Кроме того, Игнат отметил, что немногим позже "Патриоты" отлично себя показали в Одесской области, где над Черным морем был уничтожен самолет Су-35. По его словам, россияне после этого не рисковали летать неподалеку от Одессы, поскольку опасались за то, что их могут сбить.

Спикер ВС ВСУ добавил, что эти комплексы сейчас в первую очередь защищают Киев и используются для перехвата баллистических ракет, поскольку с этим типом вооружения бороться сложнее всего.

Как сообщалось ранее, 13 мая после очередных обстрелов пограничных областей Украины стало известно, что россияне потеряли несколько самолетов и вертолетов, вследствие чего были ликвидированы по меньшей мере девять пилотов.

А 3 июля ВС ВСУ обнародовали ролик, в котором показали борт ЗРК "Патриот" с отметками о двух сбитых самолетах и трех вертолетах.