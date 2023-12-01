Війна — день 646: Україна зустріла перший день зими під атакою дронів

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 1 грудня 2023 року. Україна зустрічає перший день зими з новим циклоном, який несе сніг та ожеледицю. У всіх прифронтових областях прискорили будівництво оборонних споруд відповідно до доручення президента Володимира Зеленського, тоді як Міністерство оборони України готується у рази збільшувати виробництво снарядів та засобів ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:01 Перший день зими, нажаль, не обходиться без "шахедів", які швендяють українським небом. За даними Повітряних сил, безпілотники зафіксовані на півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, напрям руку – Дніпропетровщина, ймовірно у бік Кривого Рогу.

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони, які прямують у напрямку Миколаєва одразу з боку Кривого Рогу та з моря.

Карта бойових дій на початок дня виглядає так. За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся в районі Степового біля Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 1 грудня від DeepState

Інформацію за 28 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 643: росіяни роблять з Авдіївки другий Бахмут, але зазнають величезних втрат

З даними за 29 листопада можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 644: попри негоду окупанти штурмують Авдіївку та обстрілюють Україну

Про те, що відбувалося 30 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 645: окупанти посилюють тиск на Бахмут, а ЗСУ просуваються на півдні