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Не лише посилення ППО: у Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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На закупівлю снарядів виділили майже 200 млрд гривень Новина оновлена 30 листопада 2023, 23:06
На закупівлю снарядів виділили майже 200 млрд гривень. Фото Укроборонпром

Розвиток власного ОПК залишається пріоритетом для України

У Міноборони України розкрили плани відомства на 2024 рік. Держава має намір і надалі розвивати оборонно-промисловий комплекс та виробляти власну зброю.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Серед основних пріоритетів також посилення протиповітряного щита України.

Міноборони разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року планують наростити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів. Особливу увагу приділятимуть виробництву засобів ППО — від ПЗРК до систем ППО з дальністю ураження мети понад 100 км (на кшталт ЗРК "Корал").

"Крім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет та боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", — повідомив в ефірі телемарафону заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Як заявили у Міністерстві, розвиток свого ОПК є пріоритетом для України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна поступається росії у виробництві дронів приблизно у шість разів. На це є кілька причин.

Теги:
#Виробництво #Озброєння #Міноборони України