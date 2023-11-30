Україна поступається у виробництві FPV-дронів росії ушестеро: стало відомо, у чому причина

Українські виробники забезпечують лише 10-15% потреб ЗСУ

Українські обсяги виробництва FPV-дронів у шестеро менші за обсяги виробництва росії. Повʼязують це частково і з кадровим голодом в Україні, який виник з низки причин.

І наразі, щоб масштабувати виробництво потрібно значно збільшити кількість інженерів. Про це пише Forbes.

Зазначається, що українські компанії у своїй більшості виготовляють щомісяця приблизно 50 тис. дронів, водночас росіяни — вшестеро більше, зазначає засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет.

Значний негативний вплив на ситуації має кадровий голод, адже, як зазначив виданню президент асоціації виробників дронів "Технологічні сили України" та голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM Вадим Юник, українським виробникам бракує 2000 інженерів.

З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає Шеремет. Тобто галузь має складатися із 6000 інженерів.

Виробництво FPV-дронів відносно просто масштабувати – вони збираються із китайських компонентів. Проте бракує людей, які збиратимуть ці безпілотники.

Україна нараховує близько 200 виробників дронів різного типу, які забезпечують лише 10–15% від загальної потреби армії, говорить засновниця фонду Dignitas Любов Шипович. За її оцінкою, лише FPV-дронів потрібно близько 200 000 штук на місяць.

"Дефіцит кадрів є, але ми навчаємо фахівців для себе", – говорить співзасновник компанії DeViRo Денис Чередниченко.

Залежно від типу дронів виробники потребують різної кваліфікації фахівця. "Якщо компанія виробляє безпілотники за готовими схемами, то їй потрібні суто збірники, – каже Юник. – Якщо займається власною розробкою, то відчуває дефіцит більш кваліфікованих фахівців".

Загалом, за його словами, виробникам бракує інженерів з авіоніки, РЕБ, інженерів з компʼютерного бачення та цифрової обробки сигналів, спеціалістів з розробки вбудованого ПЗ і математичного моделювання, та інших, вузьких спеціальностей.

Пошук вузькопрофільних інженерів можуть тривати місяцями. Наприклад, інженера-конструктора, який займається моделюванням плат, Шеремет із DroneSpace шукав три місяці. Фахівця з радіоелектронної розвідки, який зробить дрон стійким до ворожих РЕБ, Яковенко шукав близько двох-трьох місяців. "Їх потрібно хантити не лише в Україні, а й за кордоном", – каже він. Певною мірою вплив має і те, що пошук триває в режимі тиші, а також перевіряються звʼязки кандидата з росією, що звужує коло потенційних працівників.

Чому виник брак кадрів та як його мінімізують

Дефіцит сформувався з огляду на те, що кількість типів дронів, які виробляють в Україні, зросла майже у девʼятеро.На початку повномасштабного вторгнення в Україні було сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. З 24 лютого кількість зросла до 62. А поява та розвиток нової індустрії потребують людських ресурсів.

Певною мірою вплинуло і те, що за період незалежності України університети, як пише Forbes, підготували недостатньо кадрів. До того ж левова частка інженерів виїхала за кордон ще до 24 лютого 2022 року, адже не було значного попиту на їхню роботу та український ринок праці пропонував нижчу заробітну плату.

Дефіцит кадрів наразі долається навчанням спеціалістів, адже на роботу компанії по виробництву дронів беруть людей і з базовими знаннями електроніки, а далі отримання практичного досвіду та навчання сприяють підвищенню кваліфікації.

Як відреагували на цей матеріал в Україні

Статтю Forbes не оминув увагою український громадський та політичний діяч Сергій Стерненко, якого опублікований матеріал стурбував.

"Не знаю, наскільки ці цифри реальні. На фронті ми досі переважаємо ворога у кількості застосувань FPV. Але це може бути тимчасовим, адже росіяни спрямовують на дрони величезні ресурси, і передусім державні", — написав активіст Сергій Стерненко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що, за словами генерального директора та співзасновника компанії Kvertus Ярослава Філімонова, росіяни обходять Україну у масштабах виробництва, адже виробництво тих же FPV-дронів відрізняється у декілька разів.