Война — день 646: Украина встретила первый день зимы под атакой дронов

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 1 декабря 2023 года. Украина встречает первый день зимы с новым циклоном, который несет снег и гололедицу. Во всех прифронтовых областях ускорили строительство оборонительных сооружений в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского, в то время как Министерство обороны Украины готовится в разы увеличивать производство снарядов и средств ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:01 Первый день зимы, к сожалению, не обходится без "шахедов", которые бродят по украинскому небу. По данным Воздушных сил, беспилотники зафиксированы на юге, в Херсонской и Николаевской областях, направление руки – Днепропетровщина, предположительно в сторону Кривого Рога.

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских дронах, которые направляются в направлении Николаева сразу со стороны Кривого Рога и с моря.

Карта боевых действий на начало дня выглядит следующим образом. По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся в районе Степового у Красногоровки в Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 1 декабря от DeepState

Информацию за 28 ноября смотрите по ссылке: Война — день 643: россияне делают из Авдеевки второй Бахмут, но несут огромные потери

С данными за 29 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 644: несмотря на непогоду оккупанты штурмуют Авдеевку и обстреливают Украину

О том, что происходило 30 ноября, читайте в материале: Война — день 645: оккупанты усиливают давление на Бахмут, а ВСУ продвигаются на юге