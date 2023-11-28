Война — день 643: россияне делают из Авдеевки второй Бахмут, но несут огромные потери

Оперативно о главном за сутки

Несмотря на серьезное ухудшение погодных условий, ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Самые серьезные бои идут в районе Авдеевки, где россияне "создают второй Бахмут", впрочем, представители местной власти говорят, что заявления пропагандистов об их успехах мягко говоря не соответствуют действительности. Кроме того противостояние ВСУ и оккупационных войск продолжается на линии Сватово-Кременная и возле Купянска.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву, передает Politico.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал Джонсон.

Информацию за 25 ноября смотрите по ссылке: Война — день 640: Украина ждет дополнительные системы ПВО и готовит "сюрпризы" путину

С данными за 26 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 641: оккупанты штурмуют Авдеевку и терроризируют украинцев дронами

О том, что происходило 27 ноября, читайте в материале: Война — день 642: оккупанты ищут слабые места возле Купянска и давят на Бахмут