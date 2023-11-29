Война — день 644: несмотря на непогоду оккупанты штурмуют Авдеевку и обстреливают Украину

Оперативно о главном за сутки

Бои на фронте не стихают, а наиболее напряженной ситуация остается на востоке Украины. Непогода существенно ограничила возможности сторон по маневрированию, однако россиян это не остановило от продолжения штурма Авдеевки, которую они безуспешно атакуют с шести сторон. На других направлениях россияне тоже не имеют существенных успехов, а потому они наращивают количество обстрелов Украины с помощью ракет и дронов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Черном море остаются еще две российские подводные лодки, которые могут иметь на борту до 8 крылатых ракет "Калибр". Поэтому в Воздушных силах предупреждают о рисках обстрелов

00:00 США ведут переговоры с Грецией о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Среди них 50 тысяч снарядов 150-мм, 20 тысяч 155 мм и 5 тысяч 203-мм для советских систем "Пион"

С данными за 26 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 641: оккупанты штурмуют Авдеевку и терроризируют украинцев дронами

О том, что происходило 27 ноября, читайте в материале: Война — день 642: оккупанты ищут слабые места возле Купянска и давят на Бахмут

Информацию за 28 ноября смотрите по ссылке: Война — день 643: россияне делают из Авдеевки второй Бахмут, но несут огромные потери