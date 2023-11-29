В Крыму неожиданно по всем каналам показали Зеленского и рассказали, кто такой путин (фото и видео)

В Крыму по телевидению включили выступление президента Украины

Неизвестные доброжелатели решили напомнить жителям Крыма о том, что пора готовиться к возвращению в Украину, а потому по всем телеканалам там вечером 29 ноября показывали обращение президента Владимира Зеленского.

Как сообщили местные telegram-каналы, советник "главы" Крыма олег крючков заявил, что ряд местных интернет провайдеров подвергся хакерской атаке и был взломан. По его словам технические службы уже начали работу по восстановлению российского вещания.

Как видно на кадрах из сети, некоторые крымчане не могли переключить на другую передачу, поскольку обращение украинского президента показывали по всем каналам.

Другие же пользователи показали, что на их экранах названия каналов заменили на недвусмысленное напоминание о том, кем является российский диктатор.

Пи этом, некоторых из крымчан послание не обрадовало, так как из-за этого они не смогли посмотреть футбол.

Напомним, украинские разведчики недавно провели кибероперацию против "Росавиации". Им удалось "раскопать" документы, которые говорят, что рф сейчас на грани настоящего авиационного коллапса.