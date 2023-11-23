"Крутое пике": разведка Украины достала документы "Росавиации", в рф авиаколлапс

Все свои слова ГУР подкрепляют доказательствами

Украинские разведчики провели киберспецоперацию против "Росавиации". Им удалось "раскопать" документы, которые говорят, что рф сейчас на грани настоящего авиаколлапса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Специалисты ведомства добыли большое количество закрытых документов структурного подразделения Министерства транспорта рф — Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").

Для справки: вышеуказанная структура отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации.

"Среди полученных в результате взлома и проникновения во враждебные информационные системы данных ― перечень ежесуточных отчетов "росавиации" в масштабах всей россии за более чем полуторагодичный период. Их анализ свидетельствует ― сфера гражданской авиации террористической россии находится на грани коллапса", — говорится в сообщении.

В подтверждение своим словам ГУР выложило в свободный доступ эти документы, а также перечислила несколько красноречивых фактов из них:

В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" — 34 проблемных случая.

За первые 9 месяцев 2023 года в россии выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.

В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

Из 230 самолетов Boeing, которые использует рф, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в рф насчитывается 21.

"Еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила россия красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов. Анализ характера авиационных инцидентов по полученным документам указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер. Тенденция свидетельствует: сфера гражданской авиации на россии находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться в крутом пике", — пишут в ГУР.

Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций, а наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

"Сейчас москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", — считает военная разведка Украины.

Лично ознакомится со всем перечнем полученных документов вы можете, перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что свой пост разведчики подкрепили фотографией российского самолета на поле. Это реальная ситуация, которая произошла недавно в Новосибирской области. Там самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку, а его так и не смогли забрать. С тех пор он там стоит обнесенный забором.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рф сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги.