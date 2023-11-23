"Круте піке": розвідка України дістала документи "Росавіації", в рф авіаколапс

Усі свої слова ГУР підкріплюють доказами

Українські розвідники провели кіберспецоперацію проти "Росавіації". Їм вдалося "розкопати" документи, які говорять, що рф зараз на межі реального авіаколапсу.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. Фахівці видобули відомства багато закритих документів структурного підрозділу Міністерства транспорту росії — Федерального агентства повітряного транспорту ( "Росавіація").

Для довідки: вищезгадана структура відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки при використанні російської авіації.

"Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "росавіаци" у масштабах всієї рф за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить ― сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу", — йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїм словам ГУР виклало у вільний доступ ці документи, а також перерахувала кілька промовистих фактів з них:

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "росавіаци" у масштабах всієї рф за понад півторарічний період.

Упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" — 34 проблемні випадки.

За перших 9 місяців 2023 року у росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 2022 році за цей же період зафіксували всього 50 випадків. Тобто небезпека польотів зросла втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів. Через "кустарний сервіс" Ірану пройшло майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму". На "донорство" пустили понад 35% літаків.

Впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків Boeing, які використовує рф зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

"Ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів. Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить ― сфера цивільної авіації на росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", — пишуть у ГУР.

Розвідка зазначає, що стан російської авіації є наслідком санкцій, а найболючішими для росіян виявилися: ззаборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден закордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

"Нині москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", — вважає військова розвідка України.

Особисто ознайомитися з усім переліком отриманих документів ви можете, перейшовши на посиланням.

Слід зазначити, що свій пост розвідники підкріпили фотографією російського літака на полі. Це реальна ситуація, що сталася нещодавно в Новосибірській області. Там літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку, а його так і не змогли забрати. З того часу він там стоїть обнесений парканом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії відразу п’ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги.