"Іскандерам" ще смішно? У російської авіакомпанії за раз "заглохло" 2/3 всіх "боїнгів" (відео)
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70 відсотків повітряного флоту компанії вийшло з ладу в один момент
Через півтора роки після запровадження санкцій російська авіація масово вже нікуди не літає. Так, наприклад, у однієї з російських авіакомпаній не змогло злетіти відразу два з трьох бортів.
Про це повідомляє "Медуза".
Йдеться про російську авіакомпанію Red Wings. Їхні "боїнги" через технічні проблеми не змогли вчасно відправити пасажирів з аеропорту Кольцово (Єкатеринбург) до Анталії (Туреччина) і вивезти їх назад. У компанії поскаржилися, що два з трьох літаків Boeing-777 вийшли з ладу.
Для вивезення пасажирів компанії Red Wings довелося "запитувати на комерційній основі" літак в іншої авіакомпанії. Тепер Росавіація рекомендує авіаперевізнику "оперативно провести консультації з іншими російськими компаніями щодо залучення додаткових повітряних суден".
Внаслідок інциденту 410 росіян застрягли в аеропортах по обидва боки спрямування.
Нагадаємо, що санкції, введені після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну, серед іншого, спрямовані і на цивільну авіацію країни-агресора. Наприклад, тепер європейським і американським компаніям заборонено безпосередньо постачати запчастини і проводити техобслуговування літаків Boeing і Airbus. А ті компанії, які для своєї роботи орендували борти за кордоном, мають їх повернути власникам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай допомагає росії обходити санкції та використовувати вкрадені літаки.