"Искандерам" еще смешно? У российской авиакомпании за раз "заглохло" 2/3 всех "боингов" (видео)

70 процентов воздушного флота компании вышло из строя в один момент

Спустя полтора года после введения санкций российская авиация массово уже никуда не летает. Так, например, у одной из российских авиакомпаний не смогли взлететь сразу два из трех бортов.

Об этом сообщает "Медуза".

Речь идет о российской авиакомпании Red Wings. Их "боинги" из-за технических проблем не смогли вовремя отправить пассажиров из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Анталью (Турция) и вывезти их обратно. В компании пожаловались, что два из трех самолетов Boeing-777 вышли из строя.

Для вывоза пассажиров компании Red Wings пришлось "запрошивать на коммерческой основе" самолет у другой российской авиакомпании. Теперь Росавиация рекомендует авиаперевозчику "оперативно провести консультации с другими российскими компаниями по привлечению дополнительных воздушных судов".

В результате инцидента 410 россиян застряли в аэропортах по обе стороны направлления.

Напомним, что санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину, среди прочего, направлены и на гражданскую авиацию страны-агрессора. Например, теперб европейским и американским компаниям запрещено напрямую поставлять запчасти и проводить техобслуживание самолетов Boeing и Airbus. А те компании, которые для своей работы арендовали борты за границей должны их вернуть владельцам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай помогает россии обходить санкции и использовать украденные самолеты.