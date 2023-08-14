Украинские хакеры ворвались на совещание коллаборантов: у тех от испуга перекосило лица (видео)

Преступницы изрядно испугаулись

Украинские хакеры продолжают следить за оккупантами. После незваного посещения российско-иранской конференции киберпартизаны поставили на уши коллаборантов из Запорожской области.

Об этом сообщают в сети.

Так, по данным популярного украинского Telegram-канала "Оперативный ВСУ", кибервоины вмешались в совещание коллаборантов из так называемого "Минсоцполитики" временно оккупированной части Запорожской области, которые, как утверждается, причастны к воровству украинских детей.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, хакеры, прямо во время онлайн-встречи предателей включили микрофон и предупредили преступниц о наказаниях. Взломщики напомнили им, что россияне практикую устранения свои приспешников, видевших и участвующих в преступлениях рф, а поэтому у воровок есть нисколько выходов "отсидеть 2 года в Украине, чем или бежать за оккупационными войсками либо быть уничтоженными, как стремоусов".

Стоит отметить, что, судя по выражениям лиц коллаборанток, такая информация им пришлась не по душе и изрядно перепугала.

Напомним, ранее мы писали о том, что проукраинские хакеры осуществили атаку на сайт московского БТИ (Бюро технической инвентаризации). Они получили важные данные и передали их в ВСУ.