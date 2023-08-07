"Мы знаем всех": проукраинские хакеры поставили москву на уши

В россии все отрицают

Проукраинские хакеры осуществили атаку на сайт московского БТИ (Бюро технической инвентаризации). Данный ресурс хранит в себе данные о недвижимости, технические паспорта, сведения об износе, информация о коммуникациях и другие документы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", – говорится в сообщении хакеров на сайте.

Как утверждается, за это ответственна группировка "sudo rm -RF" — она ​​была причастна и к атаке на Rutube в мае 2022-го. Тогда сервис не работал двое суток. Также группировка брала ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года.

На момент публикации работоспособность сайта МосгорБТИ так и не была восстановлена.

Тем временем в МосгорБТИ подтвердили факт взлома сайта, но отрицают утечку данных.

Однако, стоит отметить, файлы с данными были опубликованы в телеграм-канале хакерской группы. В частности, среди них есть скриншот с адресами ряда воинских частей в Москве.

"Утечка не произошла? Сегодня мы выложим первую часть базы данных!", — пишут хакеры.

Позже в их Telegram-канале были опубликованы скриншоты, которые, по словам авторов поста, доказывают, что "инфраструктуры сайта больше нет".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские хакеры "подкорректировали" заказ российского волонтера михаила лучина. Потом его, к слову, ликвидировали на фронте.