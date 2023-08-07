"Ми знаємо всіх": проукраїнські хакери поставили москву на вуха

В росії всі заперечують

Проукраїнські хакери здійснили атаку на сайт московського БТІ (Бюро технічної інвентаризації). Даний ресурс зберігає в собі дані про нерухомість, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.

Як стверджується, за це відповідальне угруповання "sudo rm -RF" — воно було причетне і до атаки на Rutube у травні 2022-го. Тоді сервіс не працював дві доби. Також угруповання брало відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" у травні 2023 року.

На момент публікації працездатність сайту МосгорБТІ так і не було відновлено.

Тим часом у МосгорБТІ підтвердили факт злому сайту, але заперечують витік даних.

Однак, варто зазначити, файли з даними були опубліковані в телеграм-каналі групи хакерів. Зокрема, серед них є скріншот із адресами низки військових частин у Москві.

"Витік не стався? Сьогодні ми викладемо першу частину бази даних!", — пишуть хакери.

Пізніше в їхньому Telegram-каналі були опубліковані скріншоти, які, за словами авторів посту, доводять, що "інфраструктури сайту більше немає".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські хакери "підкоригували" замовлення російського волонтера михайла лучіна. Потім його, до речі, ліквідували на фронті.