Українські хакери увірвалися на нараду колаборантів: у тих від переляку перекосило обличчя (відео)

Злочинці неабияк злякалися

Українські хакери продовжують стежити за окупантами. Після непроханого відвідування російсько-іранської конференції кіберпартизани поставили на вуха колаборантів із Запорізької області.

Про це повідомляють у мережі.

Так, за даними популярного українського Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ", кібервоїни втрутилися у нараду колаборантів із так званої "Мінсоцполітики" тимчасово окупованої частини Запорізької області, які, як стверджується, причетні до крадіжки українських дітей.

Як можна побачити на опублікованих кадрах, хакери прямо під час онлайн-зустрічі зрадників включили мікрофон і попередили злочинниць про покарання. Зломщики нагадали їм, що росіяни практикують усунення своїх поплічників, які бачили і беруть участь у злочинах рф, а тому у злодіїв є кілька виходів "відсидіти два роки в Україні, ніж або бігти за окупаційними військами або бути знищеними, як стремоусов ".

Варто зазначити, що, судячи з виразів обличчя колаборанток, така інформація їм не припала до душі і неабияк налякала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що проукраїнські хакери здійснили атаку на сайт московського БТІ (Бюро технічної інвентаризації). Вони отримали важливі дані та передали їх до ЗСУ.