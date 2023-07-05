Російські хакери зламали Держстат і заявили про "гучну перемогу": в Україні відреагували

Сайт Держстату тимчасово не працює через атаку хакерів

Російські хакери атакували сайт Державної служби статистики України. Вони опублікували неправдиві дані про те, що через кібератаку нібито ускладнилася робота українських державних структур, проте це не так.

У Держцпецзв’язку спростували "перемогу" російських хакерів і розповіли, що сталося насправді. На даний момент доступ до всіх даних відновлено.

Так, про атаку на Держстат заявили так звані хактивісти, яких пов’язують із ГРУ. Вони зламали сторінку відомства у Фейсбук та опублікували повідомлення про кібератаку, але наслідки були явно перебільшені. У заяві було сказано, що через атаку нібито неможливо надавати статистичні дані органам державної влади України, а також "ускладнено надання допомоги податковим органам". Крім цього, російські хакери заявили, що вони "зупинили надання Генеральному штабу ЗСУ статистичних даних у галузі економіки, демографії, зайнятості населення та трудової міграції".

Це повідомлення моментально потрапило до пропагандистських Telegram каналів, які регулярно використовуються окупантами для поширення дезінформації. Проте українським фахівцям вдалося відновити доступ до сторінки і хибну посаду вже видалено. Але шкода від росіян все ж таки є — постраждали кілька робочих комп’ютерів співробітників Держстату, один із яких був використаний для доступу до сторінки у Фейсбук.

"Урядова команда реагування на комп’ютерні НП CERT-UA, що діє у складі Держспецзв’язку, та Державна служба статистики України підтверджують факт атаки зловмисників на інформаційні ресурси Держстату. Однак її результати значно перебільшені. Зокрема, зараз можна стверджувати, що внаслідок інциденту інформаційні ресурси Держстату не постраждали. Оброблювані на ресурсах Служби дані серверного обладнання Держстату, як і інформаційно-комунікаційна інфраструктура, не постраждали. Також Служба має можливість подальшого надання статистичних даних", — сказано в повідомленні Держпецзв’язку.

Також є заява самих хакерів, де вони стверджують, що Держстат України "публікує брехливі звіти, приховуючи від українців реальну ситуацію в країні". Крім того, стверджують російські хакери, "Укрстат веде статистику чоловічого населення призовного віку та передає її українським військкоматам для здійснення мобілізаційних заходів".

Українцям нагадали, що Держстат не допомагає податковим органам чи Генштабу ЗСУ. Наразі фахівці СБУ та інших структур встановлюють масштаби проникнення та наслідків інциденту. Роботу офіційного вебсайту Держстату тимчасово припинено. Українців просять бути пильними та не вірити російським фейкам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери в Білорусі "поховали" олександра лукашенка. Вони зламали сайт хокейного клубу "Динамо-Мінськ" та опублікували некролог.